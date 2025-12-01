Muere bajo detención un líder opositor en Camerún

2 minutos

Nairobi, 1 dic (EFE).- El líder opositor camerunés Anicet Ekane falleció este lunes bajo detención a los 74 años, informó su partido, Unión de los Pueblos de Camerún – Movimiento Africano para la Nueva Independencia y la Democracia (UPC-MANIDEM).

Ekane murió «en detención arbitraria en la Secretaría de Estado de Defensa (SED) en Yaundé (la capital), tras ser privado durante varios días de su concentrador de oxígeno, el equipo médico necesario y el acceso esencial y regular a su neumólogo», señaló la formación en un comunicado.

«Este acto constituye un asesinato deliberado. Se trata de un crimen de Estado, un trato inaceptable para Anicet Ekane, quien siempre estuvo comprometido con la lucha por la libertad, la justicia social, la soberanía y la dignidad del pueblo camerunés», subrayó.

La formación rindió homenaje a «un tenaz e incansable activista progresista» y expresó su solidaridad con «su familia, seres queridos y todos sus compañeros de lucha».

También exigió que se revele «la transparencia total sobre las condiciones de su detención y las circunstancias exactas de su muerte», y se determine «claramente la responsabilidad y que los autores de esta flagrante violación de los derechos humanos rindan cuentas».

Ekane fue detenido el pasado octubre en la ciudad costera de Dualá (oeste), días antes de que el 27 de ese mes el Consejo Constitucional anunciara los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 12 de octubre, que ganó el presidente Paul Biya, en el poder desde 1982 y quien logró su octavo mandato.

El líder opositor fue detenido, al igual que otros políticos, tras ser acusado de planear ataques en manifestaciones, según afirmó el 25 de octubre el ministro de Administración Territorial de Camerún, Paul Atanga Nji, quien aseguró que se frustraron intentos de «desestabilizar el país».

Ekane había apoyado la candidatura del exministro de Empleo Issa Tchiroma Bakary, quien se atribuyó la victoria en los comicios.

Al menos 55 personas murieron en las protestas desatadas en Camerún tras las polémicas elecciones del 12 de octubre, reprimidas por las fuerzas de seguridad, informó este 12 de noviembre la organización Human Rights Watch (HRW), que aseguró haber obtenido esos datos de la oposición.

Las protestas estallaron el 26 de octubre -un día antes del anuncio de los resultados- y se alargaron durante varios días en diferentes ciudades.

Biya, el jefe de Estado más viejo del mundo a sus 92 años, fue investido el pasado 6 de noviembre para un octavo mandato de siete años. EFE

pa/jgb