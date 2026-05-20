Muere Barney Frank, referente gay en el Congreso y azote de Wall Street en crisis de 2008

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Washington, 20 may (EFE).- El excongresista demócrata Barney Frank, conocido por impulsar reformas en Wall Street a raíz de la crisis financiera de 2008 y por ser uno de los primeros legisladores en declarar abiertamente su homosexualidad en el Congreso, falleció a los 86 años de edad, según informaron este miércoles medios estadounidenses.

Su fallecimiento se produjo el martes, tal y como confirmó a medios locales el que fuera su jefe de campaña y amigo cercano, Jim Siegel.

Frank fue un pionero en la defensa de los derechos LGTBIQ en el panorama político nacional estadounidense, y de hecho fue el primer miembro de la Cámara de Representantes en contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, cuando se casó en 2012 con su pareja de hace tiempo, James Ready.

También fue un firme defensor de poner fin a la normativa que impedía a personas abiertamente LGTBIQ servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Fue además uno de los principales artífices de la Ley Dodd-Frank, que creó nuevos organismos reguladores y endureció las restricciones a los grandes bancos de Wall Street tras la recesión global provocada por la crisis de las hipotecas subprime en EE.UU. en 2007-2008.

Nacido en Nueva Jersey en 1941, tras pasar por la Cámara de Representantes estatal de Massachusetts, Frank logró un asiento en la Cámara Baja en Washington en 1981 representando a un distrito de ese segundo estado.

Tras más de 30 años representando a esa misma circunscripción en el Capitolio, anunció que no se presentaría a la reelección de 2012 y abandonó el cargo en enero del año siguiente.

Él y Ready se mudaron entonces a Maine, donde el pasado abril Frank ingresó en un centro de cuidados paliativos a causa de una insuficiencia cardíaca. EFE

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