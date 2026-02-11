Muere Bergés, el médico responsable del robo de bebés durante la dictadura en Argentina

Buenos Aires, 11 feb (EFE).- El médico Jorge Antonio Bergés, responsable del robo sistemático de bebés durante la última dictadura argentina (1976-1983), murió a los 83 años bajo el régimen de prisión domiciliaria tras ser condenado por violación de los derechos humanos.

El también comisario de la Policía, con varias condenas, entre ellas una cadena perpetua por distintos delitos, entre ellos torturas cometidas en ese periodo de la reciente historia del país, asistía a partos en centros de detención clandestinos y fue responsable del robo de recién nacidos que luego se entregaban a familias afines al régimen.

Pese a las importantes condenas, Bergés cumplía prisión domiciliaria en su casa de Quilmes y el lunes pasado se notificó al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de que había fallecido en el sanatorio Urquiza de esa localidad de las afueras de Buenos Aires.

El diario Pagina12 recuerda que Adriana Calvo, una de las supervivientes del torturador, dio a luz a su hija Teresa en un vehículo que la trasladaba desde una comisaria de la ciudad de La Plata hasta un centro de detención, donde Bergés «le arrancó la placenta de un puñetazo».

Calvo fue una de las personas torturadas que testificó ante los jueces, a los que también contó que tras llegar al centro de detención, ensangrentada por el parto, fue obligada a limpiar el lugar desnuda y arrodillada.

Este medio recoge otros testimonios de familiares de víctimas de Bergés, conocido como el ‘ostetra del mal’.

El médico, un conocido represor de la dictadura que se inició hace ahora 50 años, falleció sin haber colaborado con la justicia, ya que nunca facilitó información sobre el paradero de los bebés robados ni sobre las familias que los acogieron y los criaron como propios.

Se estima que en Argentina podría haber hasta 300 personas que, siendo hoy adultas, fueron robadas al nacer en los años de la represión y son hijos e hijas de víctimas de la dictadura. EFE

