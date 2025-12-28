Muere Brigitte Bardot, un paradójico icono de la cultura francesa

(Actualiza con homenajes de admiradores)

Antonio Torres del Cerro

París, 28 dic (EFE).- La desaparición de Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años en Saint-Tropez, ha suscitado una oleada de emoción en Francia, donde se ha recordado su condición de paradójico icono cultural por haber sido, a la vez, símbolo de la emancipación sexual y crítica con el movimiento feminista.

El deceso de Bardot, quien había sido hospitalizada en octubre pasado y llevaba un tiempo alejada de la vida pública, ha conmocionado a un país que hace algo más de un año perdió a otro de sus mitos más venerados y conocidos internacionalmente, el actor Alain Delon, a los 88 años.

Aún no fueron divulgadas las causas de la muerte de la también conocida por su activismo en defensa de los animales, ni cuándo y dónde se realizarán sus exequias.

La muerte de la que llegó a ser considerada un mito sexual a la altura de Marilyn Monroe sucedió en su refugio de La Madrague, una de las dos propiedades que tenía en la exclusiva ciudad balneario de Saint-Tropez, de la que se había enamorado durante el rodaje de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956).

Alrededor de su mansión, algunos admiradores pegaron fotografías y dejaron flores junto a las vallas colocadas por la gendarmería para acordonar La Madrague. Asimismo, algunos vecinos también colocaron ramos de flores en la estatua erigida a la actriz en Saint-Tropez.

La clase política francesa, con el presidente francés, Emmanuel Macron, a la cabeza, resaltaron el legado de la actriz y cantante de éxito.

«Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo», dijo Macron en ‘X’.

El rostro de Bardot sirvió, durante los años 60 del siglo pasado, de modelo para el busto de la Marianne, que simboliza a la República francesa y sus valores de ‘Libertad, Igualdad y Fraternidad’. Hoy en día, numerosos ayuntamientos conservan esa efigie «a lo Bardot».

Para la líder ultraderechista Marine Le Pen, la también conocida por las siglas ‘BB’ fue «extraordinariamente francesa» y alabó el combate en favor de la protección de los animales que emprendió tras retirarse del cine en 1973 y que extendió hasta hoy en día con la fundación que porta su nombre.

La intérprete de ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) mostró, en varias ocasiones y públicamente, sus afinidades ideológicas con Le Pen.

Es precisamente esa cercanía con el ultranacionalismo la que le han censurado en muchas ocasiones. Entre 1997 y el 2008, Bardot fue condenada judicialmente en cinco ocasiones con multas económicas por ciertos comentarios y declaraciones de incitación al odio, sobre todo en contra de los musulmanes.

También fueron especialmente controvertidas sus posiciones respecto al resurgimiento del movimiento feminista tras el fenómeno «#MeToo» a partir de 2018. ‘BB’ estimó entonces que ciertas de las acusaciones contra hombres eran «hipócritas», con el argumento de que muchas artistas «calientan a los productores para conseguir un papel».

Elogios de Marguerite Duras y Simone de Beauvoir

En declaraciones a EFE realizadas en 2024, Antoine de Baecque, historiador del cine que publicó a inicios de este año ‘Bardot’ (ediciones Pérégrines), resaltó que, décadas antes de esas controvertidas declaraciones, la intérprete se había erigido como un símbolo de la emancipación femenina.

«Marguerite Duras y Simone de Beauvoir escribieron sobre ella. Beauvoir, en un artículo en la revista estadounidense ‘Esquire’ de 1958, elogiaba a Bardot por considerar que representa una libertad sexual que desafía al patriarcado», expuso el cinéfilo.

La irrupción de ‘BB’ en los años 50 y 60 del siglo pasado supuso una especie de revolución en aquella Francia conservadora que empezaba a despuntar tras la Segunda Guerra Mundial.

No solo por sus papeles en la gran pantalla, en los que destilaba una irrefrenable sexualidad con un deslumbrante pelo rubio (teñido), sino por aparecer como una figura que podría hoy considerarse ‘antisistema’.

Reconoció públicamente haber abortado en dos ocasiones -la primera a los 17 años- por embarazos no deseados con el director Roger Vadim (con el que se casó), asumió que nunca quiso ser madre (lo fue a disgusto de Nicolas-Jacques Charrier) y se convirtió en heroína de la intelectualidad de la época.

Otras grandes figuras que salieron al rescate de BB, vista por parte de la prensa tradicional y conservadora de Francia como «una gran pecadora e incluso una prostituta», fueron los cineastas Jean-Luc Gordard y François Truffaut, dos figuras de primer plano de la ‘Nouvelle Vague’.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Quedó para los anales el single ‘J’ai t’aime… moi, non plus’, grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y ‘enfant terrible’ de ‘la chanson française’ Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 70 son todavía célebres. Su combate duró hasta sus últimos meses de vida.

En su más reciente aparición en un medio de comunicación, en una entrevista al canal ‘BFMTV’ en mayo de 2025, hizo un alegato para prohibir la caza de montería en Francia, que consideraba extremadamente cruel contra los animales. EFE

