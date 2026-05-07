Muere civil en la región fronteriza rusa de Bélgorod tras ataque de dron ucraniano

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Moscú, 7 may (EFE).- Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod y otros dos civiles resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra el microbús en el que viajaba, denunció el gobernador local, Viachslav Gladkov.

«Más malas noticias desde el distrito de Shebékino… En la localidad de Voznesénovka un dron enemigo atacó deliberadamente un microbús de una empresa que transportaba empleados. Una mujer falleció en el ataque», escribió en su canal de Telegram.

Gladkov expresó sus sentidas condolencias a sus familiares y allegados, al señalar que se trata de «una pérdida irreparable para todos nosotros».

Además, indicó que dos hombres resultaron gravemente heridos y en estos momentos los médicos luchan por salvar la vida de uno de ellos.

«El vehículo quedó destruido por el fuego», añadió en su mensaje, que acompañó de una voto del microbús en llamas.

La región de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

Solo la semana pasada en Bélgorod fallecieron casi 10 personas en distintos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Mientras, el número de los fallecidos en la región de Bélgorod desde los inicios de 2026 se sitúa en unas 70 personas.EFE

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