Muere civil rusa en anexionada península de Crimea tras ataque de drones ucranianos

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Moscú, 14 jun (EFE).- Una civil rusa murió hoy en la ciudad costera de Saki de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, tras un ataque de drones ucranianos, según informó el líder regional, Serguéi Axiónov.

«Lamentablemente a consecuencia de un ataque de drones enemigos contra la ciudad de Saki esta noche murió una anciana», escribió en su cuenta de Telegram.

Axiónov señaló que se trata de «una pérdida irreparable y un gran dolor para la familia, los allegados y todos los que conocían a la fallecida»

«Comparto el dolor con familiares y amigos. Las autoridades ofrecerán todo el apoyo y ayuda necesarias. Pido a todos mantener la calma, ser atentos y confiar solo en fuentes oficiales de información», concluyó.

Se trata de la segunda víctima mortal de los ataques ucranianos anunciada hoy por las autoridades rusas tras la muerte de un civil en la región rusa de Oriol, tras el impacto de un dron contra un edificio de viviendas.

El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 259 drones sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además del mar de Azov.EFE

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