Muere civil ruso en la región fronteriza de Briansk tras ataque de dron ucraniano

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Moscú, 10 jul (EFE).- Un civil ruso murió hoy tras el ataque de un dron FPV ucraniano (de corto alcance) en la región fronteriza de Briansk, la segunda víctima de la jornada tras la muerte de otra civil en la vecina región de Bélgorod.

«Un nuevo crimen bárbaro del régimen de Kiev. A consecuencia del ataque de un dron kamikaze contra un automóvil en movimiento murió un civil en el distrito Pogarski», informó en Telegram el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

El gobernador expresó sus «profundas condolencias a los familiares del fallecido» y aseveró que las autoridades ofrecerán a la familia «toda la ayuda necesaria».

Este viernes las autoridades de la vecina Bélgorod informaron sobre la muerte de una civil en el distrito de Shebékino.

Las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk son un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana. EFE

mos/ah