Muere con 82 años el zambiano Guy Scott, primer jefe de Estado blanco de África desde 1994

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Nairobi, 15 jul (EFE).- El exvicepresidente zambiano Guy Scott (2011-2014), quien gobernó brevemente en 2014 el país de forma interina y se convirtió en el primer jefe de Estado blanco de África en más de dos décadas, falleció este miércoles a los 82 años, informó el Gobierno de Zambia.

«Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento del Dr. Guy Scott, exvicepresidente de la República de Zambia, quien murió hoy a los 82 años», indicó el actual jefe de Estado de Zambia, Hakainde Hichilema, en un comunicado del Ministerio de Información y Medios.

Hichilema destacó que Scott asumió el liderazgo de la nación «en un momento difícil tras el deceso del presidente Michael Sata, guiando a Zambia durante esa transición con determinación y un firme compromiso con el orden constitucional».

El mandatario elogió los aportes del histórico político al sector agrícola en una época de «gran necesidad» y lo calificó de «verdadero patriota zambiano que amó a su país y se entregó a su servicio».

«Su vida nos recuerda que nuestra nación pertenece a todos los que la consideran su hogar», añadió el jefe de Estado.

Scott falleció en su granja de la capital de Zambia, Lusaka, según detalló el Ejecutivo, que anunció que se le rendirá un funeral de Estado, aunque la fecha aún no ha sido confirmada.

Su mandato interino de tres meses en 2014 lo convirtió en el primer jefe de Estado blanco del continente africano desde Frederik Willem de Klerk, el último líder del régimen segregacionista del apartheid en Sudáfrica, quien dejó el poder en 1994 tras la histórica victoria electoral de Nelson Mandela.

De ascendencia escocesa e inglesa, Scott se formó en la antigua Rodesia del Sur (actual Zimbabue) y en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Fue elegido parlamentario por primera vez en 1991 y ejerció como ministro de Agricultura antes de asumir la vicepresidencia en 2011.

Aquel nombramiento lo convirtió en el primer vicepresidente blanco de Zambia, un hito que coronaría tres años después al asumir la jefatura del Estado de forma interina, algo inédito en el país austral desde su independencia del Reino Unido en 1964. EFE

aam/pcc