Muere con 88 años la autora británica Jilly Cooper, ‘reina’ de los romances de clase alta

Londres, 6 oct (EFE).- La escritora británica Jilly Cooper, célebre por sus novelas de tono romántico y satírico ambientadas en la alta sociedad inglesa, falleció este domingo a los 88 años tras una caída en su residencia de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), según confirmó este lunes su familia en un comunicado.

«Mamá fue la luz brillante en todas nuestras vidas. Su amor por toda su familia y amigos no tenía límites. Su muerte inesperada ha sido un ‘shock’ total», se lee en la declaración, firmada por sus hijos, Felix y Emily.

Autora de la exitosa serie ‘Rutshire Chronicles’, Cooper se convirtió en una de las voces más reconocidas de la literatura popular británica desde los años 80, con títulos como ‘Riders’, ‘Rivals’ y ‘Polo’, que vendieron millones de ejemplares en todo el mundo y se adaptaron para televisión.

La plataforma Disney+ adaptó en 2024 la novela ‘Rivals’ en una serie dramática de ocho episodios, una historia que se desarrolla en el competitivo mundo de la televisión británica de los años 80 y combina romance, escándalo y sátira social.

La escritora participó como productora ejecutiva del proyecto, lo que permitió conseguir una adaptación fiel al espíritu de la obra original, que fue modernizada visual y narrativamente para atraer a nuevas audiencias y que fue un éxito desde su lanzamiento.

Su agente, Felicity Blunt, manifestó en un comunicado difundido por la BBC que Cooper «será recordada por ‘Rutshire Chronicles’, que arrasó en las listas de éxitos, y por su apuesto y desastroso héroe Rupert Campbell-Black», el protagonista de la saga.

«Uno no esperaría que los romances catalogados como éxitos de ventas hubieran resistido con tanto énfasis el paso del tiempo, pero Jilly escribió con agudeza y perspicacia sobre todos los temas: clase, sexo, matrimonio, rivalidad, dolor y fertilidad», añadió Blunt.

Nacida como Jill Sallitt en Essex (sureste de Inglaterra) en 1937, inició su carrera como periodista antes de debutar como escritora con ‘How to Stay Married’ (1969), un manual de consejos con toques de humor que reflejaba una mezcla de ironía, realismo doméstico y una mirada distinta sobre las relaciones humanas.

Con una narrativa marcada por el ingenio, la sensualidad y la sátira social, Cooper retrató el mundo de las clases altas británicas, especialmente en contextos como el deporte, el periodismo y la vida rural aristocrática.

Para sus obras se valió de un estilo directo, con diálogos rápidos, frases cortas y una narrativa cercana que encandiló a sus lectores, que disfrutaron de personajes con carácter y un inconfundible humor británico.

Reconocida por su contribución a la literatura y la cultura británica, Cooper fue nombrada Dama del Imperio Británico (DBE) en 2024, tras haber recibido previamente los títulos de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2004, y Comandante del Imperio (CBE) en 2018.

También fue galardonada con doctorados honoríficos en las universidades de Gloucestershire y Anglia Ruskin, y recibió premios a su trayectoria, como el ‘Lifetime Achievement’ de los Comedy Women in Print Awards en 2019.

Viuda desde 2013 del editor Leo Cooper, con quien compartió más de cinco décadas de matrimonio, la escritora vivía en la acomodada área de los Cotswolds (suroeste y centro de Inglaterra), en una extensa residencia con enormes jardines en los que disfrutó de la compañía de perros y otros animales. EFE

