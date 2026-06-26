Muere Daniel Castellani, leyenda del voleibol argentino y medallista olímpico

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Buenos Aires, 26 jun (EFE).- Daniel Castellani, exjugador, entrenador y una de las máximas figuras de la historia del voleibol argentino, falleció a los 65 años tras atravesar una larga enfermedad, informó la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que despidió a quien fue protagonista de algunos de los mayores logros de este deporte en el país.

“Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad”, expresó la entidad en sus redes sociales a última hora del jueves.

Castellani había revelado en 2023, durante una entrevista con el diario La Nación, que padecía cáncer, una enfermedad contra la que luchó hasta su fallecimiento este jueves, a los 65 años.

La FeVA destacó el legado del exdeportista y entrenador, a quien definió como un referente dentro y fuera de la cancha. “Castellani marcó la historia del voleibol moderno como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino”, señaló la federación.

Nacido en la provincia de Buenos Aires, Castellani se formó como jugador en Boca Juniors y luego pasó por Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), antes de desarrollar una destacada trayectoria internacional en Brasil e Italia.

Fue uno de los integrantes de la denominada ‘Generación del 82’, el seleccionado que consiguió la medalla de bronce en el Mundial disputado en Argentina en 1982, y años más tarde fue el capitán del equipo que alcanzó otro histórico tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, el mayor logro olímpico del voleibol masculino argentino hasta ese momento.

Tras su retiro como jugador, inició una exitosa carrera como entrenador. En 1993 asumió al frente de la selección argentina masculina, en un período de renovación del equipo nacional, y permaneció en el cargo hasta 1999. Durante ese ciclo consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su carrera como técnico continuó en clubes y selecciones de distintos países. Dirigió equipos de Argentina, Brasil, Italia, Polonia, Turquía, Bélgica y Grecia, y también estuvo al frente de la selección polaca, con la que conquistó el Campeonato Europeo de 2009.

En los últimos años asumió el desafío de dirigir a la selección femenina argentina, ‘Las Panteras’, con la que consiguió la primera Copa Panamericana del equipo en 2023.

A principios de este año dejó su cargo debido a problemas de salud. EFE

lgu/cmm