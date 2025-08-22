Muere de hambre una bebé, de cinco meses, que estaba enferma en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 22 ago (EFE).- Una bebé de cinco meses murió este viernes por la falta de alimento en la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente médica del Hospital Naser, el mismo día en que la ONU declaró oficialmente la existencia de una hambruna (provocada por el hombre) en el asediado enclave palestino.

La menor, identificada como Ghadeer Brika, falleció en el Hospital Naser de Jan Yunis (sur) tras sufrir «desnutrición severa», confirmó el doctor Ahmed. Si bien la menor sufría atrofia y parálisis cerebral desde su nacimiento, no ha sobrevivido a la escasez de alimento y de complementos nutricionales.

«Murió por falta de leche», declaró el padre de la niña, Ashraf Brika, a la agencia palestina Wafa, tras explicar que intentó conseguir sin éxito fórmula infantil (que es altamente nutritiva) en la devastada Franja.

Según la familia de la niña, su madre, Sahar Salim Brika, de 31 años, también padece desnutrición y no podía alimentar a su hija.

Desde el inicio de la ofensiva bélica, en octubre de 2023, las muertes por desnutrición ascienden ya a 271 gazatíes, de los cuales 112 son niños, de acuerdo con los últimos datos de Sanidad.

Los hospitales de Gaza, debido al bloqueo a la entrada de medicinas y equipo y la destrucción sistemática, son incapaces de atender a los pacientes, y los niños son los que más sufren la hambruna.

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que la hambruna declarada hoy en Gaza era «predecible y evitable. Una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad».

Añadió que el hambre afecta a toda la Franja, pero golpea con más fuerza el norte del territorio y a la capital, donde Israel apenas permite la llegada de alimento desde marzo y solo hay un punto de distribución próximo al corredor de Netzarim.

Aquí, más de medio millón de palestinos ya sufren condiciones «catastróficas» de hambre caracterizadas por la indigencia y la muerte, según el informe publicado hoy.

Además, otros 1,1 millones de personas (el 54 % de la población total) están en la Fase 4 de hambruna, que indica una emergencia alimentaria.

En total, 1,6 millones de gazatíes padecen hambre, de los cuales un tercio enfrenta una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población vive en una situación de «crisis alimentaria».EFE

