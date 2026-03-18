Muere de un infarto un preso político ruso condenado por comentarios en redes sociales

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Moscú, 18 mar (EFE).- El preso político ruso Vladímir Osípov, condenado a seis años y medio de prisión por publicar en redes sociales comentarios contra las autoridades rusas y la guerra en Ucrania, murió de un infarto mientras cumplía su pena, informaron este miércoles medios rusos.

Según el informe de defunción citado por la organización que vela por los presos políticos en Rusia, Tiuremniy Advokat, Osípov murió por un infarto de miocardio mientras se encontraba preso en un centro en la ciudad de Ujtá, en la región de Komi, a más de 1.200 kilómetros al noreste de Moscú.

Detenido en noviembre de 2024, Osípov, de 56 años, fue condenado en noviembre de 2025 y se encontraba pendiente de apelación.

El residente de la región de Moscú fue condenado por ‘desacreditar al ejército ruso’ después de publicar una serie de comentarios en la red social rusa Odnoklassniki, donde según los investigadores «acusó al (presidente ruso, Vladímir) Putin de organizar el ataque terrorista en el puente de Crimea» y afirmó que «las Fuerzas Armadas rusas mataron niños en el Donbás».

Había cambiado ya al menos tres veces de centros de detención y se había quejado públicamente, incluido durante el proceso judicial, de su mal estado de salud.

La organización opositora rusa que vela por los presos políticos rusos Memorial, una de las plataformas opositoras más importantes de la desidencia rusa, había calificado el caso de Osípov como político.EFE

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