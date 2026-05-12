Muere durante un entrenamiento un miembro de las fuerzas especiales de la policía alemana

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(Actualiza con declaraciones del ministro de Interior)

Berlín, 12 may (EFE).- Un miembro de las fuerzas especiales de la Policía Federal de Alemania fue herido de muerte este lunes durante un entrenamiento de tiro en un campo de adiestramiento de las Fuerzas Armadas en Oldenburg (norte), según informó este martes la Fiscalía y la Dirección Policial de Lübeck.

«Los primeros resultados de la investigación apuntan a un accidente», explicaron en un breve comunicado.

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche en el campo de maniobras de Putlos, cerca de la ciudad de Oldenburg, y las autoridades inmediatamente emprendieron las pesquisas necesarias para esclarecer el suceso, recabando pruebas e indicios.

«Anoche se produjo un accidente muy trágico durante unas maniobras de tiro del GSC9», declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en un comunicado, haciendo referencia a una unidad de élite que se activa en caso de ataques terroristas, secuestros con rehenes y similares.

«Estoy profundamente conmocionado por este terrible acontecimiento», agregó el ministro, que dijo «pensar y rezar» en la familia del difunto policía.

A finales del año pasado, un soldado alemán resultó herido grave en Erding (sur) al recibir accidentalmente un disparo de un policía durante unas maniobras. Previamente, en julio, dos soldados murieron al caer un helicóptero de las Fuerzas Armadas a un río durante un vuelo de entrenamiento en el este del país. EFE

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