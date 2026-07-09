Muere el ciclista Rafael Antonio Niño, seis veces ganador de la Vuelta a Colombia

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Bogotá, 9 jul (EFE).- El exciclista colombiano Rafael Antonio Niño, considerado una de las máximas leyendas del ciclismo nacional y seis veces ganador de la Vuelta a Colombia, falleció este jueves a los 76 años, informó la Federación Colombiana de Ciclismo.

La entidad lamentó el fallecimiento de quien calificó como «una de las máximas leyendas del deporte nacional y uno de los corredores más importantes en la historia del ciclismo colombiano».

Nacido el 11 de diciembre de 1949 en el municipio de Cucaita, en el departamento de Boyacá (centro), Niño dejó una huella en el deporte al conquistar seis ediciones de la Vuelta a Colombia (1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980), un récord que sigue vigente más de cuatro décadas después.

Conocido como ‘El Niño de Cucaita’, pueblo donde además tiene una estatua en su honor, también ganó en cinco ocasiones el Clásico RCN, consolidándose como el corredor más exitoso de las dos principales carreras por etapas del calendario colombiano.

En 1970 su irrupción en el ciclismo fue con el título obtenido en la Vuelta de la Juventud y, meses después, con apenas 20 años, sorprendió al país al convertirse en campeón de la Vuelta a Colombia en su debut, iniciando una época de dominio que marcó una generación de aficionados.

Además de sus éxitos en territorio colombiano, Niño fue uno de los pioneros del ciclismo nacional en Europa. En 1974 disputó el Giro de Italia con el equipo italiano Jolly Ceramica, en una época en la que los corredores colombianos apenas comenzaban a abrirse camino en las grandes competencias internacionales.

Tras retirarse como corredor, continuó vinculado al deporte como director técnico de equipos profesionales y formador de nuevas generaciones de ciclistas.

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano Berdugo, junto con el Comité Ejecutivo, expresó sus condolencias a los familiares y amigos del exdeportista.

«El ciclismo colombiano despide a uno de sus más grandes campeones. Su legado permanecerá por siempre en la historia de nuestro deporte», señaló la Federación en un comunicado. EFE

pc/gbf