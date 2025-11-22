Muere el diseñador irlandés Paul Costelloe a los 80 años

2 minutos

Londres, 22 nov (EFE).- El diseñador Paul Costelloe, figura destacada en el mundo de la moda y que durante 35 años presentó colecciones en la Semana de la Moda de Londres, falleció anoche a los 80 años, informó este sábado la cadena irlandesa RTÉ.

La familia, indicó la emisora, expresó la profunda tristeza al anunciar el fallecimiento de Costelloe en Londres, rodeado de su familia, tras una breve enfermedad.

Después de estudiar en la Academia Grafton de Diseño de Moda de Dublín, Costelloe se mudó a París al principio de su carrera antes de trasladarse a Milán y Nueva York, pero finalmente regresó a Irlanda para fundar su propia marca, Paul Costelloe Collections, en 1979.

En 1983, comenzó a crear diseños para Diana, Princesa de Gales, y continuó trabajando con ella hasta su muerte en 1997.

Trabajó con diseñadores como Jacques Esterel, La Rinascente en Milán y Anne Fogarty en Nueva York.

Los diseños de Costelloe se destacan por la calidad, la atención al detalle y la funcionalidad.

Ha desarrollado colecciones de ropa para mujer y hombre, bolsos, accesorios y ha establecido un negocio de vestuario corporativo para grandes empresas y equipos deportivos.

Su marca resalta por ofrecer lujo accesible a través de piezas bien hechas que reflejen calidad y estilo, según los expertos.

Costelloe dividía su tiempo entre su residencia en el barrio londinense de Putney y Monkstown, en Irlanda.

En los últimos años de su vida, continuó diseñando y en septiembre del año pasado lanzó su colección de vestidos de novia.

Nacido en Dublín en junio de 1945, Costelloe fue hijo de padre irlandés y madre neoyorquina y era el menor de siete hermanos.

Su padre, indica hoy el diario Irish Times, fue dueño de una fábrica de gabardinas en Dublín, lo que le permitió familiarizarse con materiales y telas desde muy pequeño. EFE

vg/rf