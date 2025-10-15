Muere el ex primer ministro y líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, a los 80 años

Nairobi, 15 oct (EFE).- El ex primer ministro y líder de la oposición de Kenia, Raila Odinga, murió este miércoles a los 80 años mientras recibía tratamiento en un hospital de la India, según confirmaron fuentes cercanas al político citadas por medios locales.

Medios indios informaron previamente de que Odinga, que recibía tratamiento en la ciudad de Cochín, en el sur de la India, sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Según medios locales, el presidente de Kenia, William Ruto, tiene previsto desplazarse a la residencia del difunto, en el barrio de Karen en Nairobi, para dar sus condolencias a la familia y se espera que pronuncie un mensaje dirigido a la nación.

Odinga, que ejerció como primer ministro entre 2008 y 2013, falleció en medio de crecientes especulaciones sobre su estado de salud, aunque su familia había asegurado recientemente que se encontraba de buen ánimo y en proceso de recuperación.

El líder opositor, jefe del Movimiento Democrático Naranja (ODM, en inglés), se presentó cinco veces a las elecciones presidenciales en Kenia (en 1997, 2007, 2013, 2017 y 2022), pero en ninguna tuvo éxito y denunció a menudo fraude electoral para justificar las derrotas.

Nacido el 7 de enero de 1945 en Maseno (oeste), a orillas del lago Victoria, Odinga pertenecía a la etnia lúo -una de las principales del país- y era hijo del primer vicepresidente keniano, Jaramogi Oginga Odinga.

Su nombre saltó por primera vez a los titulares en 1982, cuando fue condenado a seis años de prisión por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente, Daniel arap Moi, quien gobernó con mano de hierro bajo un régimen de partido único, la Unión Nacional Africana de Kenia (KANU).

Odinga fue detenido de nuevo en varias ocasiones por su apoyo a activistas que luchaban por instaurar una democracia multipartidista y, durante sus encarcelamientos, sufrió torturas que le dejaron secuelas físicas.

En 1991 huyó a Noruega tras alegar que el Gobierno planeaba asesinarle, y regresó en 1992 tras el establecimiento de un sistema multipartidista, iniciando una larga carrera política que, según sus críticos, reflejó una «promiscuidad política» y obsesión con el poder.

Raila estuvo en el origen de unos de los peores episodios de violencia electoral que vivió el país, cuando, al frente del recién creado ODM, perdió por un estrecho margen las elecciones de 2007 frente al presidente Mwai Kibaki, en el poder desde 2002.

Cuando Odinga denunció fraude, se desataron fuertes olas de violencia con tintes étnicos que dejaron más de 1.100 muertos y desplazaron a más de 600.000 personas de sus hogares.

Los disturbios cesaron con la firma de un acuerdo en febrero de 2008, que desembocó en un Gobierno de unidad nacional con Odinga como primer ministro (cargo creado «ad hoc») y Kibaki de presidente.

Odinga, crítico con la gestión del presidente keniano, William Ruto, propuso en julio la celebración de un diálogo nacional intergeneracional para impulsar reformas en el país, tras las masivas protestas del 25 de junio y del 7 de julio lideradas por jóvenes de la ‘Generación Z’ y el creciente malestar por la violencia policial.

No obstante, el pasado marzo Ruto y Odinga firmaron un pacto político entre sus formaciones, la Alianza Democrática Unida (UDA) y el ODM, para cooperar en asuntos como el desempleo juvenil, la crisis de la deuda y la lucha contra la corrupción, lo que dio lugar a una reorganización del Gobierno, en el que entraron como ministros varios aliados de Odinga. EFE

