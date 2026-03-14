Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

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Berlín, 14 mar (EFE).- El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según informó su editorial en Alemania, Suhrkamp, a medios germanos.

Tanto la revista ‘Der Spiegel’ como el diario ‘Bild’ citaron como fuente a la editorial, que recibió la noticia del fallecimiento del influyente intelectual germano a través de su familia.

La televisión pública ‘ARD’ informó de que el autor de ‘Teoría de la Acción Comunicativa’ falleció en la ciudad alemana de Starnberg. EFE

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