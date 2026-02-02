Muere el jesuita español Jesús Montero Tirado, promotor de la educación en Paraguay

Asunción, 2 feb (EFE).- El sacerdote jesuita español Jesús Montero Tirado, promotor de la educación en Paraguay durante más de cinco décadas, falleció a los 91 años, informó este lunes la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

«Los obispos del Paraguay expresamos nuestras condolencias y cercanía espiritual por el retorno a la casa celestial del querido padre Jesús Montero Tirado, quien en vida ha sido gran defensor de la educación integral y la educación católica en las aulas», dijo la CEP en un comunicado.

Montero Tirado, que se estableció en Paraguay en la década de 1970, nació en 1934 en la provincia española de Córdoba. Ingresó a la Compañía de Jesús hace más siete décadas, cuando tenía solo 17 años.

Según el diario local ABC Color, el sacerdote fue una «figura clave» en la reforma educativa de 1994, que actualizó el currículo escolar y estableció de manera formal el bilingüismo guaraní-español en las aulas del país sudamericano.

En los últimos años, Montero Tirado se erigió como uno de los mayores opositores al Plan de Transformación Educativa, que persigue renovar la educación en Paraguay, al tiempo que criticaba la política estatal en este sector, apuntando que en esa nación «se enseña, pero no se educa».

Montero Tirado también mantuvo una amplia presencia en los medios de comunicación paraguayos, donde publicaba periódicamente columnas de opinión en varios rotativos y era un invitado frecuente en programas de radio y televisión local.EFE

