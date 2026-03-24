Muere el mítico cantante italiano Gino Paoli, autor de ‘Sapore di mare’, a los 91 años
Roma, 24 mar (EFE).- El cantante italiano Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como ‘Sapore di mare’ o ‘Senza fine’, ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia.
«Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos», ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.
Gino Paoli (Montefalcone, 1934) era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional. EFE
gsm/lab