Muere el mítico cantante italiano Gino Paoli, autor de ‘Sapore di mare’, a los 91 años

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Roma, 24 mar (EFE).- El cantante italiano Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como ‘Sapore di mare’ o ‘Senza fine’, ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia.

«Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos», ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.

Gino Paoli, fallecido en su Génova (norte) natal, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad.

El cantautor debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana.

Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como ‘Il cielo in una stanza’ (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; ‘La gatta’ (1960) o ‘Sapore di sale’ (1963).

En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas.

Paoli fallece solo cuatro meses después de la que fuera su pareja, Onerlla Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana. EFE

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