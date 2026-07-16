Muere el ministro de Defensa de Yibuti a los 82 años en Francia, donde recibía tratamiento

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Nairobi, 16 jul (EFE).- El ministro de Defensa de Yibuti, Hassan Omar Mohamed, falleció este jueves a los 82 años en París, donde se encontraba recibiendo tratamiento médico, informó el Gobierno yibutiano.

El presidente del país, Ismail Omar Guelleh, rindió homenaje al difunto ministro a través de un comunicado oficial en el que lo describió como uno de los servidores públicos «más leales y talentosos» de la nación del Cuerno de África.

«Con el fallecimiento de Hassan Omar Mohamed, nuestro país pierde a uno de sus servidores más fieles y capacitados para promover el interés general”, declaró Guelleh, quien destacó que la trayectoria del ministro estuvo siempre guiada por «principios y valores éticos, y no por la afiliación comunitaria».

Tras confirmarse el fallecimiento, el presidente de Yibuti viajó a Francia para visitar el hospital donde reposan los restos de Mohamed y presentar sus condolencias, según la Presidencia, que no especificó las causas exactas del deceso.

Mohamed contaba con una trayectoria en la administración pública de Yibuti, antes de incorporarse al Consejo de Ministros hace una década, ejerció como comisionado de la región de Tadjourah y como secretario general del Ministerio del Interior.

En mayo de 2019 fue nombrado ministro de Defensa, cargo en el que fue ratificado tras la última remodelación del gabinete en mayo de este año, durante su gestión, supervisó las Fuerzas Armadas y reforzó la cooperación en materia de defensa de Yibuti con socios regionales e internacionales. EFE

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