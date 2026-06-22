Muere el primer y único astronauta afgano, Abdul Ahad Momand, a los 67 años

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Kabul, 22 jun (EFE).- Abdul Ahad Momand, el primer y único astronauta de Afganistán, que hizo historia en 1988 al viajar al espacio en una misión soviética, ha fallecido a los 67 años en la ciudad alemana de Stuttgart tras luchar contra el cáncer, según anunció su familia este lunes.

«Informamos a nuestros amigos, familiares, conocidos y compatriotas que nuestro amado padre, el difunto Abdul Ahad Momand, pasó a la misericordia infinita de Alá Todopoderoso el 21 de junio de 2026», confirmaron sus famliares en un comunicado publicado en redes sociales.

La familia señaló que Momand había estado viviendo en Alemania en los últimos años y padecía cáncer en la etapa final de su vida.

Momand alcanzó este hito histórico cuando, a los 29 años, viajó a la estación espacial soviética (y luego rusa), Mir. Durante su viaje de aproximadamente nueve días en el espacio, se convirtió en el primer astronauta afgano, asegurándose un lugar único en la historia de Afganistán y entre los pioneros de la exploración espacial mundial.

La noticia de su muerte provocó numerosas reacciones de antiguos políticos afganos y usuarios de redes sociales.

El expresidente afgano, Mohammad Ashraf Ghani, expresó su pesar en la red social X asegurando que le entristece «profundamente el repentino fallecimiento del primer y único astronauta de Afganistán».

Ghani destacó además la importancia de la misión para los ciudadanos de su país durante un período turbulento. «Sus nueve días a bordo de la estación espacial Mir ayudaron a los afganos a olvidar momentáneamente los amargos recuerdos de los conflictos internos que marcaron 1988 y los años posteriores de esa década», afirmó.

Momand sigue siendo el único afgano que ha viajado al espacio, lo que lo convirtió en un símbolo de orgullo nacional para los ciudadanos del país.

«La información sobre las ceremonias de funeral y entierro se anunciará a su debido tiempo», precisó la familia, que indicará más adelante los detalles de los preparativos. EFE

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