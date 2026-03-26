Muere en combate un soldado israelí en el sur del Líbano

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Jerusalén, 26 mar (EFE).- Un soldado israelí de 21 años murió en combate en el sur del Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva terrestre, según informó este jueves el Ejército israelí en un comunicado.

El soldado se llamaba Ori Greenberg y era de las fuerzas especiales de la Brigada Golani, añade la nota, que informa de que murió «en combate» en el sur del país vecino.

Con este soldado, ya son tres los militares israelíes muertos en la ofensiva terrestre en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá, que ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y dirigirse al norte.

En el Líbano, los ataques aéreos y terrestres de Israel han causado ya más de mil muertos desde que el 2 de marzo Hizbulá atacara territorio israelí e Israel respondiera con bombardeos en Beirut y el sur del país. EFE

mt/alf