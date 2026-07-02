Muere en Estados Unidos una de las últimas supervivientes del genocidio armenio

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Tiflis, 2 jul (EFE).- Mary Vartanián, una de las últimas supervivientes del genocidio armenio en el Imperio otomano, ha fallecido en Estados Unidos a los 112 años, informaron este jueves medios armenios, citando a la familia de la mujer.

«Su historia fue un testimonio vivo de la fortaleza del pueblo armenio. Que descanse en paz y que su memoria nunca sea olvidada», escribió en redes sociales Natali, nieta de la fallecida.

Vartanián, nacida en 1914 en la localidad de Ayntap, sobrevivió las matanzas de 1915, tras lo cual vivió en Alepo y Beirut, y en 1967 se mudó a Estados Unidos.

En 1935, se casó con Hovhannes Vartanián, violinista y compositor armenio con el que tuvo seis hijos.

En 1965, la familia se mudó a Beirut, de donde Mary emigró a Estados Unidos después de la muerte de su marido.

Vartanián se estableció en Watertown, Massachusetts, donde vivió durante aproximadamente 45 años. Trabajó en una fábrica y participó activamente en las actividades de la comunidad armenia.

En abril de 2024, la Cámara de Representantes de Massachusetts la homenajeó por su aporte a la vida de la comunidad armenia y por preservar la memoria del genocidio de su pueblo, en el que murieron más de 1,5 millones de armenios.

El Gobierno de Israel aprobó el domingo reconocer el genocidio armenio y elevará ahora al Parlamento dicho reconocimiento para su ratificación.

«Nunca es tarde para hacer lo correcto», afirmó en un comunicado el titular israelí de Exteriores, Gideon Saar, que calificó de «histórica» la decisión de reconocer como genocidio la masacre del pueblo armenio.EFE

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