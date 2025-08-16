The Swiss voice in the world since 1935

Muere en Italia por desnutrición una joven palestina evacuada desde Gaza 48 horas antes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 16 ago (EFE).-Una joven palestina de 20 años falleció en un hospital de Pisa (norte de Italia) por desnutrición, menos de 48 horas después de ser evacuada desde la Franja de Gaza en un vuelo militar italiano, informaron este sábado fuentes sanitarias y medios locales.

La joven, identificada como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia en la madrugada del jueves en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat (Israel), acompañada por otros pacientes palestinos y sus familiares para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano.

Nada más aterrizar, fue trasladada al hospital universitario de Pisa (Aoup) debido a que su cuadro clínico era «muy comprometido» y presentaba un «profundo deterioro orgánico», según informaron este sábado fuentes del centro médico y recogieron medios locales.

El viernes, tras realizar los primeros exámenes y comenzar la terapia de soporte, la joven sufrió una repentina crisis respiratoria seguida de un paro cardíaco que le causó la muerte, explicó el hospital.

El presidente de la región Toscana, Eugenio Giani, expresó su «profundo dolor» y la «solidaridad de todos los ciudadanos toscanos hacia la familia» de la joven.

«El sistema sanitario regional, con su personal —al que agradezco— estará siempre en primera línea para garantizar el máximo apoyo a la población de Gaza», afirmó.

La operación de evacuación sanitaria en la que viajó la víctima permitió llevar a Italia alrededor de 120 personas desde Gaza, entre ellas 31 menores que fueron trasladados a diferentes hospitales italianos para recibir atención médica especializada. EFE

csv/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR