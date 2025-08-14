Muere en Panamá niña cuyos padres rechazaron hospitalizar y dieron a cuidar a curandero

Ciudad de Panamá, 14 ago (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Panamá pidió este jueves a la Fiscalía investigar de forma exhaustiva y ejercer las acciones legales por el caso de la muerte de una niña cuyos padres se negaron a hospitalizar y dieron a cuidar a un curandero.

En un comunicado, la Defensoría recuerda que la ley panameña establece que en casos que lo ameriten y ante la negativa de padres o tutores «el servicio de salud debe activar de inmediato a la Policía de Niñez y Adolescencia y adoptar todas las medidas necesarias para preservar el derecho a la vida» del menor.

La ley también reconoce a los padres, madres y tutores como primeros responsables de la salud y bienestar de sus hijos, dijo la Defensoría en un comunicado, en el que destacó que «este deber no es opcional ni puede ser sustituido por creencias, costumbres o prácticas contrarias a la preservación de la vida».

Es así que la «omisión de auxilio, el rechazo injustificado a la atención médica o el permitir que se exponga a una niña a prácticas sin respaldo científico, constituyen conductas que pueden acarrear responsabilidad penal».

«La Defensoría del Pueblo solicita al Procurador General de la Nación (fiscal general) que ejerza todas las acciones penales que correspondan contra el supuesto curandero y los padres de familia involucrados, y al Ministerio de Salud que investigue la aplicación de los protocolos médicos y hospitalarios en este caso», expresa el ente humanitario.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el pasado 12 de agosto que una niña falleció en la comunidad de Pandura de la provincia interior de Veraguas, luego de acudir a un centro de salud con vómito y diarrea donde se le notificó a los padres que debía ser canalizada – aplicación vía intravenosa – y permanecer en observación, pero que el padre se negó y se retiraron del centro de salud sin firmar «el relevo de responsabilidad».

«El padre indica que no se podía canalizar (a la paciente), ya que la menor había sido atendida por un curandero, estaba ojeada y no se le podía puyar. Se les solicitó seguir las indicaciones médicas, sin poder convencerlo», indicó la cartera de Salud. EFE

