Muere en prisión un importante exjefe pandillero de El Salvador

afp_tickers

2 minutos

Carlos Ernesto Mojica, quien llegó a ser uno de los máximos jefes pandilleros de El Salvador, murió en prisión por problemas de salud a los 63 años, informó este jueves la autoridad penitenciaria.

Exlíder de una de las facciones de Barrio 18 (M18), «El Viejo Lin», como se lo conocía, estaba recludido en una cárcel salvadoreña, donde purgaba condenas que sumaban decenas de años tras ser hallado culpable en 2008 de múltiples crímenes.

Mojica falleció la noche del miércoles a causa de «un fallo multiorgánico provocado por complicaciones hepáticas», dijo la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en un comunicado, en el que lo presentó como uno de los fundadores y «principales rostros» de la facción Sureños de Barrio 18.

Padecía «cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal y (…) un tumor cerebral agresivo», cuadro que se «agravó» al presentar un «severo» sangrado digestivo, detalló el informe oficial.

Durante las décadas de 1990 y 2000, el líder pandillero cometió homicidios, violaciones, extorsiones y reclutamiento forzado de menores, según las autoridades.

En 2012 este exmecánico automotriz salió a la luz pública como portavoz de Barrio 18, que entonces declaró una tregua junto con otras pandillas que redujo los homicidios a cambio de beneficios carcelarios.

Por facilitar ese pacto entre pandillas, el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), fallecido en 2025, fue condenado en 2023 a 14 años de cárcel.

Oenegés como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) aseguran que, si bien los presos salvadoreños reciben atención en hospitales públicos, en ocasiones los trasladan cuando ya están en grave estado.

En marzo de 2022, amparado en un criticado régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele emprendió una ofensiva contra las pandillas que condujo a la detención de unas 92.000 personas sin orden judicial y a una drástica reducción de los homicidios.

cmm/axm/ad