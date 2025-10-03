The Swiss voice in the world since 1935
Muere en Ucrania un fotoperiodista francés en un ataque con drones

1 minuto

París, 3 oct (EFE).- El fotógrafo francés Antoni Lallican falleció este viernes en Ucrania en un ataque con drones mientras circulaba en un coche en compañía de otro reportero ucraniano, que resultó gravemente herido, informaron el Sindicato Nacional de Periodistas de Francia y las Federaciones Europea e Internacional de Periodistas.

Tanto Lallican, de 37 años, como el ucraniano George Ivanchenko, de 25, llevaban equipo de protección y un chaleco antibalas con la inscripción ‘Prensa’ cuando el vehículo en el que iban en el Donbás fue alcanzado por los drones sobre las 7.20 horas GMT, precisaron los sindicatos de periodistas.

La muerte del reportero francés, nacido en 1988, también fue confirmada por la agencia Hans Lucas, para la que trabajaba.

Lallican, que fue galardonado en febrero pasado con el Premio Victor Hugo 2024 de Fotografía Comprometida por un reportaje sobre la guerra en Ucrania, trabajó para varios medios de comunicación franceses, entre ellos, Le Monde, Le Figaro, La Croix, Mediapart y Libération.

Asimismo, colaboró con numerosos medios de comunicación extranjeros, como el diario alemán Die Welt y el suizo Le Temps.

Además de trabajar en Ucrania, Lallican estuvo en Armenia, Israel, los Territorios Palestinos y Siria. EFE

cat/vh

