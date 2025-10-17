Muere ex primer ministro japonés Murayama, que se disculpó por crímenes de guerra de Japón

Tokio, 17 oct (EFE).- El ex primer ministro Tomiichi Murayama, que fue el primer mandatario japonés en disculparse explícitamente por los crímenes de guerra cometidos por Japón contra otros países asiáticos durante la Segunda Guerra Mundial, murió este viernes a los 101 años, confirmó en redes sociales la líder del Partido Socialdemócrata de Japón, Mizuho Fukushima.

«Mi padre político, Tomiichi Murayama, falleció hoy a las 11.28 (02.28 GMT) en un hospital de la ciudad de Oita a la edad de 101 años. Estoy profundamente consternada por su fallecimiento», escribió Fukushima en su cuenta de la red social X, mencionando en particular la famosa «Declaración de Murayama» de 1995, que calificó como de «gran importancia política».

La declaración asegura que Japón, «a través de su gobierno colonial y su agresión, causó un daño y un sufrimiento enormes a la gente de muchos países, y en particular a los de naciones asiáticas», y pide perdón por las acciones del país, cuando se cumplían 50 años del final del conflicto.

Murayama lideró el Gobierno japonés durante dos años, de 1994 a 1996, un período de gran incertidumbre política y coaliciones inestables, tras la pérdida por primera vez en 38 años de la mayoría absoluta del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), la fuerza dominante de la política nipona desde la posguerra, en las elecciones de 1993.

Tras un año de gobiernos de coalición infructuosos, el político, entonces líder del Partido Socialdemócrata japonés, logró formar un Ejecutivo de coalición junto al PLD y al Nuevo Partido Sakigake (ya desaparecido) en 1994, convirtiéndose en el primer mandatario socialdemócrata de Japón desde la década de los cuarenta.

Murayama falleció en su ciudad natal de Oita, tras retirarse de la política en el año 2000.EFE

