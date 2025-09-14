The Swiss voice in the world since 1935

Muere Jaime ‘La Chelona’ Rodríguez, exmundialista de El Salvador en España 1982

San Salvador, 14 sep (EFE).- El exmundialista con la selección de El Salvador en el Mundial de España 1982, Jaime ‘La Chelona’ Rodríguez, falleció a los 66 años, según informó este domingo la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y medios locales.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Alberto “La Chelona” Rodríguez (Q.D.D.G.), mundialista en España 1982 y referente de nuestro fútbol», publicó la Fesfut en X.

La Federación expresó unirse «al dolor que embarga a su familia, amigos y a toda la afición salvadoreña, recordando con gratitud su entrega y legado en la historia de la Selección Nacional».

Entre tanto, el periódico local El Diario de Hoy (EDH) publicó que «el histórico jugador de la Selecta murió en Estados Unidos a causa de un paro cardíaco, dejando un legado imborrable en el fútbol nacional».

‘La Chelona’ fue parte de la selección nacional que comandó Jorge ‘el Mágico’ González en el mundial de España 1982 y su participación en la competición le permitió llegar a clubes del fútbol alemán, finlandés, mexicano y japonés. EFE

sa/fa/og

