Muere Kazimira Prunskiene, la primera jefa de Gobierno de Lituania tras la independencia

Compartir

2 minutos

Riga, 30 jul (EFE).- La exprimera ministra lituana Kazimira Prunskiene, la primera jefa de Gobierno de Lituania tras la independencia de la Unión Soviética, en 1990, ha muerto este jueves a los 83 años, según confirmó su familia a varios medios del país báltico.

En un mensaje de condolencia publicado en su página web, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, escribió: «hemos perdido a una firmante del Acta del 11 de marzo (la declaración de independencia de Lituania), a una economista, a una mujer de Estado».

«Bajo su liderazgo, se sentaron los cimientos de las instituciones y reformas económicas para un Estado independiente», agregó.

El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, declaró por su parte a la cadena pública LRT que Prunskiene «asumió la responsabilidad de dirigir el primer Gobierno, que trabajó bajo condiciones extremadamente difíciles de bloqueo económico y presión del imperio soviético, que se estaba desmoronando pero era todavía agresivo».

Nacida como Kazimira Stankeviciute en 1943 en la localidad de Vasiuliske, durante la ocupación nazi, su padre murió a manos de la policía secreta soviética después de que el Ejército Rojo se hiciera con el control de Lituania.

Licenciada en Economía por la Universidad de Vilna en 1965, donde trabajó más tarde como profesora, en 1988 fue uno de los fundadores del Frente Popular Lituano o Sajudis, un movimiento primero de carácter reformista y más tarde independentista.

Tras la declaración de independencia de Lituania por parte del Consejo Supremo de la República, que siguió a las primeras elecciones democráticas, se convirtió en la primera mujer en dirigir el país báltico.

Pese a la hostilidad entre el Kremlin y la emergente república lituana, Prunskiene fue capaz de reunirse en 1990 con líderes mundiales como el presidente estadounidense, George Bush; el canciller alemán, Helmut Kohl, o la primera ministra británica, Margaret Thatcher.

Dimitió a principios de 1991 tras aprobar subidas de precios que llevaron a un brote de descontento popular y antes de que comenzara la represión por parte de las fuerzas armadas soviéticas que culminó en la conocida como «masacre de enero».

Prunskiene se mantuvo activa en varios partidos políticos y fue diputada desde 1996 a 2008 y ministra de Agricultura desde 2004 a 2008. Se retiró de la vida pública tras sufrir un ictus en 2012. EFE

jkz/cph/fpa