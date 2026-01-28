Muere la madre del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, campeón en Tokio 2021

Guayaquil (Ecuador), 28 ene (EFE).- Ana Luisa Montenegro, madre del ciclista Richard Carapaz murió este miércoles en la ciudad ecuatoriana de Tulcán, lamentó el ciclista en su red social X.

«Mi amor por ti existe desde que tengo memoria y perdurará hasta que mi existencia vuelva a unirse con la tuya. Te amo mamita», publicó Carapaz en un mensaje en su cuenta de instagram junto a una fotografía (cambiada a blanco y negro), en la que se aprecia a su madre mientras le bendice.

El campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en la especialidad de ciclismo de ruta, se encuentra en España para la carrera ciclística que comenzó este miércoles en el municipio de Calviá, en la isla de Mallorca, denominada el Trofeo de Calviá, como parte de la preparación que cumple para el próximo Giro de Italia.

Carapaz, de 32 años, ganó el Giro de Italia en el año 2019, tras ubicarse en el cuarto lugar en la edición de 2018; en su tercera participación, en el año 2022 alcanzó el segundo puesto de la clasificación, y el año pasado accedió también al podio al ubicarse tercero. EFE

