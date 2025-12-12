Muere la novelista británica del género romántico Joanna Trollope

2 minutos

Londres, 12 dic (EFE).- La escritora británica Joanna Trollope, conocida por sus novelas románticas contemporáneas superventas, ha fallecido en su casa de Oxfordshire, sur de Inglaterra, a los 82 años, informaron este viernes sus hijas en un comunicado.

«Nuestra querida e inspiradora madre, Joanna Trollope, falleció en paz en su hogar de Oxfordshire el 11 de diciembre a los 82 años», reza la nota divulgada por Antonia y Louise, las hijas de la autora.

Además, el agente literario de Trollope, James Gill, señaló que la escritora fue una de «nuestras novelistas más queridas, aclamadas y apreciadas. Sus hijos, nietos y familiares, sus innumerables amigos y, por supuesto, sus lectores, llorarán a Joanna».

Entre las novelas más populares figuran ‘The Choir’, ‘A Village Affair’, ‘A Passionate Man’, ‘The Rector’s Wife’, ‘The Men and the Girls’, ‘Other People’s Children’, ‘A Spanish Lover’, ‘The Best of Friends’ o ‘Marrying the Mistress’. Solo una parte fueron traducidos al español.

Las obras de Trollope exploran las complejidades de las relaciones personales y la vida familiar en la clase media inglesa.

Tras licenciarse en literatura inglesa en la Universidad de Oxford, Trollope trabajó brevemente en el Ministerio británico de Exteriores en el área de Europa del Este y después en las relaciones entre China y los países en desarrollo.

Entre 1967 y 1979, ocupó diversos puestos docentes antes de dedicarse por completo a la escritura en 1980.

En un principio, escribió novelas históricas bajo el seudónimo de Caroline Harvey antes de cambiar a la ficción contemporánea que la haría famosa.

Trollope fue galardonada con la medalla de la Orden del Imperio Británico -OBE- en 1996 y después la de Comandante de la Orden del Imperio Británico -CBE- en 2019 por sus servicios a la literatura.

Nació el 9 de diciembre de 1943 en Gloucestershire, oeste de Inglaterra, y estuvo casada con el banquero David Potter, con el que tuvo a sus dos hijas, pero se divorciaron en 1983. En 1985 se casó con el dramaturgo Ian Curteis, del que también se divorció en 2001. EFE

