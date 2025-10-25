Muere la reina madre Sirikit de Tailandia a los 93 años

Redacción Internacional, 26 oct (EFE).- La reina Sirkit, madre del rey Vajiralongkorn de Tailandia, murió la noche del viernes a los 93 años, informó la Oficina de la Casa Real.

La reina madre falleció «tranquila» en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local (14:21 GMT) del viernes por la noche, según un comunicado.

Sirikit, que llevaba hospitalizada desde 2019, sufrió una infección de sangre este mes, añadió la Oficina de la Casa Real. EFE

