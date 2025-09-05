Muere Mark Volman, cofundador de The Turtles y cantante de ‘Happy Together’

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El cofundador de la banda de rock estadounidense The Turtles y cantante del éxito de 1967 ‘Happy Together’ Mark Volman falleció este viernes a los 78 años de una enfermedad repentina.

El músico estadounidense falleció después de una breve e inesperada enfermedad en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, según informó un representante del artista a la revista People.

Volman fue diagnosticado de demencia en 2020, aunque no fue hasta 2023 cuando reveló su enfermedad y escribió sus memorias ‘Happy Forever: My Musical Adventures With The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie, and More’ (Felices para siempre: Mis aventuras musicales con The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie y otros).

Nacido en Los Ángeles (California) en 1947, Volman fundó la icónica banda The Turtles junto a su compañero Howard Kaylan en 1984, con la que tuvieron su primer éxito con una versión de ‘It Ain’t Me Babe’ de Bob Dylan.

Pero no fue hasta que interpretaron ‘Happy Together’, una canción que habla del amor no correspondido al son de un ritmo alegre, cuando la banda alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 en 1967 y aumentó su reconocimiento mundial.

Tras la separación de la banda en 1970, Volman y Kaylan formaron el dúo Flo & Eddie con el que continuaron su carrera musical.

El músico estadounidense continuó actuando en la gira Happy Together en las primeras etapas de su enfermedad. EFE

mvg/lar