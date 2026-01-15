Muere Nie Weiping, el ‘Sabio del go’ que impulsó la autoestima china frente a Japón

Pekín, 15 ene (EFE).- Nie Weiping, figura histórica del go en China y conocido como el ‘Sabio del go’, falleció en Pekín a los 74 años, informó este jueves la Asociación China de Weiqi, que destacó su papel clave en los años ochenta al derrotar a maestros japoneses y convertir esos duelos en un símbolo de autoestima nacional en plena etapa de apertura del país.

Nie fue el gran protagonista de los desafíos China-Japón de go disputados en la década de 1980, en los que encadenó once victorias consecutivas frente a rivales japoneses de primer nivel, en un momento en que Japón dominaba claramente este juego milenario.

El go, conocido como weiqi en China, es un juego de estrategia basado en la colocación de piedras blancas y negras sobre un tablero, considerado uno de los deportes mentales más complejos del mundo.

Aquellos enfrentamientos, seguidos masivamente en China, trascendieron lo deportivo y quedaron grabados en la memoria colectiva como un hito de autoestima nacional.

Su fallecimiento ha reactivado hoy ese recuerdo en un contexto de tensiones entre Pekín y Tokio, según reflejan comentarios y homenajes en redes sociales.

La noticia provocó una amplia reacción en Weibo -semejante a X, censurado en China-: tres etiquetas relacionadas con su muerte se situaron entre las diez más seguidas del día, incluida la de mayor seguimiento.

Entre los mensajes destacados, un usuario recordó que «hace cuarenta años, frente al desprecio y la provocación, derrotó con su fuerza a los jugadores japoneses de forma tan contundente que los hizo ‘afeitarse la cabeza’ en la derrota».

Otro comentario señalaba: «Las hazañas del maestro Nie merecen convertirse en una película para que las futuras generaciones las recuerden siempre».

Por su impacto, las autoridades deportivas chinas le otorgaron en 1988 el título honorífico de ‘Sabio del go’, una distinción única en el país.

Más tarde, Nie ejerció como seleccionador nacional y mentor de varias generaciones de jugadores, contribuyendo a la consolidación de China como una potencia mundial en este deporte.

En sus últimos años, Nie también reflexionó sobre el auge de la inteligencia artificial en el go, admitiendo que las máquinas parecían «prácticamente invencibles», pero defendiendo el valor del aprendizaje humano y la adaptación tecnológica.

Su muerte cierra una era, pero su legado permanece ligado tanto al desarrollo del go como a un episodio clave del imaginario nacional chino. EFE

