Muere paciente oncológica venezolana cuyo hijo está preso por razones políticas, dicen ONG

3 minutos

Caracas, 5 nov (EFE).- Varias ONG de Venezuela informaron este miércoles del fallecimiento de la activista opositora Yenny Barrios, paciente oncológica, cuyo hijo Diego Sierralta se encuentra detenido por razones políticas desde el pasado enero, según las organizaciones, que se solidarizaron con el joven.

Su fallecimiento ocurre un día después de que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y el partido político Voluntad Popular (VP), al que pertenecía Barrios, exigieran de manera «urgente» la liberación de Sierralta para que pudiera reencontrarse con su madre y acompañarla ante el «estado crítico» en el que se encontraba.

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó su «más profundo pesar por la muerte de Yenny Barrios», quien, dijo, «enfrentó con valentía y dignidad una enfermedad grave, atravesando una detención arbitraria, quimioterapias y hospitalizaciones, siempre con la esperanza de estar cerca» de su «hijo en sus últimos días».

Según JEP, Barrios fue detenida en septiembre de 2024, en el contexto de la crisis posterior a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de ese año, y fue excarcelada en diciembre, tras un proceso judicial que la organización tachó de «injusto».

Un mes después, en enero de 2025, su hijo fue detenido, «acusado de un supuesto intercambio de medicación», asegura la ONG, que considera este hecho como un acto de «represalia política».

«Lamentablemente, Diego se encuentra detenido por razones políticas y no se le permitió estar junto a su madre ni despedirse de ella, privando a ambos del consuelo y la cercanía más elemental en un momento de extrema vulnerabilidad. Esta separación forzada, impuesta por un sistema de persecución, hace que su pérdida sea aún más dolorosa», expresó la ONG en X.

En la misma red social, Provea aseguró que los tres meses que estuvo detenida agravaron «su condición de salud», y señaló que, según «las denuncias», el hijo fue arrestado «arbitrariamente» cuando «buscaba el medicamento que su madre necesitaba para seguir con su tratamiento».

«En los últimos días de la vida de la Sra. Yenny Barrios, amigos, familiares y activistas pidieron una medida urgente para que su único hijo en Venezuela, Diego Sierralta Barrios, pudiera acompañarla en medio de las complicaciones de salud. No hubo ninguna respuesta de las autoridades», dijo la organización.

Provea condenó «enérgicamente esta penosa situación», que describió «como un acto de trato cruel, inhumano y degradante cometido por las autoridades venezolanas contra la familia Sierralta Barrios».

Voluntad Popular lamentó el fallecimiento y reiteró su exigencia de «una medida humanitaria urgente» a favor de Diego Sierralta, para que pueda «despedir y enterrar a su madre, a quien no pudo abrazar en las últimas horas de su vida».

«Yenny murió sin poder abrazar a su hijo. Murió esperando justicia. Murió víctima de un modelo que persigue, destruye y castiga el amor entre una madre y su hijo», expresó.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también se solidarizó con el hijo, quien -afirmó- está «injustamente detenido», por lo que se sumó a la solicitud de una «medida humanitaria que le dé libertad plena e inmediata».EFE

csm/lb/sbb