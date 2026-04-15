Muere preso en cárcel de máxima seguridad de Ecuador condenado por asalto a televisora

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Guayaquil (Ecuador), 15 abr (EFE).- Un hombre que estaba recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad de Ecuador, cumpliendo una sentencia por el asalto al canal TC Televisión en 2024, murió en un hospital público al que fue llevado tras presentar «afectaciones asociadas a una enfermedad hepática preexistente», informó este miércoles el servicio nacional de prisiones.

Se trata de Charles Suárez, uno de los once condenados a trece años de prisión por el delito de terrorismo, tras haber sido declarados culpables por incursionar con armas en el canal de televisión de la ciudad de Guayaquil durante una emisión en vivo, la tarde del 9 de enero de 2024, en medio de una jornada de violencia a escala nacional que incluyó atentados, explosiones, secuestro de policías y motines carcelarios.

El asalto, que fue atribuido a la banda Los Tiguerones, fue una de las razones que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar al país bajo un ‘conflicto armado interno’ que aún está vigente y con el que los militares salieron a las calles, entraron a las prisiones y se denominó a los grupos criminales como «terroristas».

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra las prisiones, señaló que Suárez fue inicialmente atendido en el centro médico de la prisión, construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Sin embargo, su condición de salud se agravó, por lo que fue trasladado a un hospital de la provincia costera de Santa Elena, donde está ubicada la cárcel, y en la que «recibió la atención médica pertinente».

«Pese a los esfuerzos del personal de salud, el lunes se confirmó su fallecimiento. Las causas específicas del deceso serán determinadas por las instancias competentes», señaló el SNAI sin dar más detalles.

Este es el primer fallecimiento que se reporta en la Cárcel del Encuentro, inaugurada en noviembre y construida también como respuesta a la crisis de violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

En esta prisión también están recluidos el exvicepresidente correísta Jorge Glas; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros expolíticos y líderes criminales. EFE

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