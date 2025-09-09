The Swiss voice in the world since 1935

Muere quemada la esposa de un ex primer ministro de Nepal durante un ataque a su vivienda

Katmandú, 9 sep (EFE).- Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro nepalí Jhalanath Khanal, murió este martes tras sufrir graves quemaduras cuando manifestantes incendiaron su vivienda en Katmandú con ella dentro, según confirmaron a EFE fuentes hospitalarias.

Chitrakar fue trasladada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero falleció a causa de sus heridas durante el tratamiento.

Mientras tanto, tres manifestantes han muerto en el Hospital Civil, confirmó a EFE el director del centro, Mohan Regmi, elevando a 25 el total de muertos tras las protestas. EFE

