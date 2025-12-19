Muere Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, a los 90 años de edad

Quito, 18 dic (EFE).- El expresidente de Ecuador Rodrigo Borja falleció este miércoles en Quito a los 90 años de edad, sin que hasta el momento se hayan informado las causas de su muerte.

Borja, político, abogado y jurista, llegó a la Presidencia de Ecuador en 1988 como líder del partido Izquierda Democrática.

El presidente Daniel Noboa expresó sus condolencias a través de su cuenta en la red social X y afirmó que “Rodrigo Borja estará siempre en la memoria de Ecuador”.

“Hoy este país honra su legado (…) La familia Noboa Valbonesi extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló el mandatario. EFE

