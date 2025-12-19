The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Muere Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, a los 90 años de edad

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 18 dic (EFE).- El expresidente de Ecuador Rodrigo Borja falleció este miércoles en Quito a los 90 años de edad, sin que hasta el momento se hayan informado las causas de su muerte.

Borja, político, abogado y jurista, llegó a la Presidencia de Ecuador en 1988 como líder del partido Izquierda Democrática.

El presidente Daniel Noboa expresó sus condolencias a través de su cuenta en la red social X y afirmó que “Rodrigo Borja estará siempre en la memoria de Ecuador”.

“Hoy este país honra su legado (…) La familia Noboa Valbonesi extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló el mandatario. EFE

af/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR