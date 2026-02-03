Muere Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi

Trípoli, 3 feb (EFE).- Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio Muamar Gadafi derrocado en 2011, murió este martes en Libia, informó su asesor y jefe del su equipo político, Abdullah Otham, en sus redes sociales, sin precisar detalles sobre la causa del fallecimiento.

Según el medio local The Libya Observer, que cita «informes» cuya procedencia no precisa, Gadafi fue asesinado cerca de la localidad de Zintan, en el noroeste del país, a unos 140 kilómetros de Trípoli.

Saif, nacido en 1972, fue considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011. EFE

