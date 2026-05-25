Muere Toshifumi Suzuki, «padre» de las tiendas 7-Eleven, a los 93 años

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El japonés Toshifumi Suzuki, expresidente de Seven & i Holdings, reconocido por el éxito global de las tiendas de conveniencia 7-Eleven, falleció a los 93 años, informó la empresa el lunes.

Suzuki «falleció debido a una insuficiencia cardíaca el 18 de mayo», señaló la compañía en un comunicado.

«Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que le mostraron en vida e informar respetuosamente de su fallecimiento».

Suzuki es conocido por haber abierto la primera tienda 7-Eleven en Japón en 1974 y por haber convertido el negocio en la cadena de tiendas de conveniencia más grande del mundo. Entre otras, convirtió la sede estadounidense, que atravesaba dificultades, en una filial de la empresa japonesa y la reconstruyó.

En Japón se le conoce como el «padre de las tiendas de conveniencia».

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