Muere un bebé de dos meses en Gaza víctima del frío, según reporta Sanidad gazatí

1 minuto

Jerusalén, 29 dic (EFE).- Un bebé de dos meses falleció ayer domingo en la ciudad de Gaza a causa del frío y en medio de las incesantes lluvias que afectan a la Franja palestina, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí, que eleva a tres el número de bebés muertos por hipotermia desde que comenzó la temporada de lluvias hace dos semanas.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad informó de que entre el sábado y el domingo falleció además un hombre como consecuencia del derrumbe de un edificio, lo que eleva a 17 el número de víctimas por derrumbes causados por las lluvias.

El bebé falleció en el hospital de campaña Saraya en la ciudad de Gaza a causa de la hipotermia, detalló a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad. EFE

