Muere un bebé de un mes y medio por frío en Gaza, denuncian sus familiares

4 minutos

Gaza/Jerusalén, 29 dic (EFE).- Un bebé de un mes y medio de edad falleció en la Franja de Gaza a causa del extremo frío y las precarias condiciones en Deir al Balah, en el centro del enclave, confirmaron sus familiares a EFE.

«Me desperté a las tres de la mañana y le dije a mi esposa que el bebé no estaba bien. Ella me decía que estaba tratando de despertarlo, pero no podía. Cuando lo llevé a la cama, vi que estaba completamente congelado, como si estuviera cubierto de hielo», dijo el padre del bebé, Yihya Muhammad al Batran.

Al Batran explicó que, debido a la falta de electricidad, no pudo cargar un calefactor que le habían donado para mantener a su bebé Azm, quien tenía un mes y medio, a una temperatura estable.

«El dispositivo necesita carga y no hay electricidad. Venía por la mañana aquí (a la clínica del campamento) para cargarlo, pero cada vez que funcionaba, solo duraba tres horas», explicó.

El padre del bebé fallecido relató que hace ocho meses huyó de Beit Lahia, en el norte de la Franja, hacia Deir al Balah, junto a su familia para protegerlos de los continuos bombardeos de Israel, en los que murieron otros dos de sus hijos.

Al Batran también contó que tiene otros dos niños pequeños y que además del frío sufren hambre, ya que cada vez es más difícil encontrar comida.

El frío invierno que azota la Franja de Gaza está haciendo estragos entre los cientos de miles de desplazados gazatíes que se refugian en desprotegidas tiendas de campaña en el centro y sur del enclave, en el área de Mawasi.

El jefe de pediatría del hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis -cerca de las costas de Mawasi-, Ahmed al Farra, advirtió sobre un aumento en el número de muertes como consecuencia del «frío extremo y las miserables condiciones en las que viven los palestinos en sus lugares de desplazamiento sin calefacción».

El hospital recibió en los últimos días los cadáveres de Aisha al Qasas, de 21 días de vida; Ali Isam Saqr, de 23 días; de Sila Mahmud Al Fasih, de 14 días; y del joven Ahmen Al Zaharna, un enfermero que trabajaba en el hospital Europeo de Jan Yunis y que fue encontrado el viernes muerto en su tienda de campaña en Mawasi.

«Llegaron al hospital con marcas azules en la cara, además de sangrar por la nariz y la boca», indicó Al Farra.

El doctor también advirtió de la mezcla mortal que puede suponer el frío junto a la propagación de enfermedades infecciosas propias del invierno, como la gripe estacional, y pidió a las agencias humanitarias que brinden buena alimentación, ropa y refugio cálido a los desplazados prácticamente a la intemperie de Mawasi.

«Los bebés de Gaza se mueren de frío debido al duro invierno y la falta de refugio», denunció el jefe de la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos), Philippe Lazzarini, quien recordó que hay mantas, colchones y suministros de invierno pendientes todavía de recibir la aprobación de las autoridades israelíes para ser introducidos en la Franja.

El Gobierno gazatí, controlado por Hamás, informó de que más del 80 % de las tiendas de campaña de Mawasi están muy deterioradas por las inclemencias del tiempo desde hace meses y apenas protegen del frío.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que muchos niños desplazados en Gaza visten poca ropa, después de que muchos de ellos se vieran obligados a huir de los bombardeos israelíes en ropa de verano, a principios de este año.

Según la ONU, al menos 945.000 personas necesitan ropa y suministros contra el frío para sobrellevar este invierno, que puede ser letal ante la combinación de temperaturas gélidas, enfermedades infecciosas y desnutrición. EFE

mgs-amb/jdg/rml