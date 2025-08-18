The Swiss voice in the world since 1935

Muere un bombero que combatía el fuego en España, ascienden a 4 los fallecidos en la ola de incendios

Un bombero murió al volcar un camión contra incendios en Castilla y León, informó este lunes el Gobierno de esta región, elevando a 4 los fallecidos en la ola de incendios forestales que asola a España desde hace más de una semana.

El Gobierno castellanoleonés «lamenta el fallecimiento de un integrante del Operativo» de bomberos en el «vuelco» de un vehículo «autobomba» de agua en la provincia de León, en el noroeste, informó el Ejecutivo en la red social X.

El accidente se produjo cuando el convoy del que formaba parte este vehículo se retiraba del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente.

«Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo», añadió el Gobierno.

Otros dos hombres, bomberos voluntarios, murieron en Castilla y León combatiendo las llamas, y antes lo hizo un empleado rumano de una hípica del norte de Madrid cuando trataba de proteger a los caballos del fuego.

Estos últimos días, más de 70.000 hectáreas se han quemado en España, y más de 157.000 desde el inicio del año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), unas cifras que no dejan de aumentar. 

