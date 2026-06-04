Muere un casco azul serbio y dos españoles son heridos por fuego de morteros en Líbano

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(Actualiza con nuevos datos)

Beirut, 4 jun (EFE).- Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) de nacionalidad serbia murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba cerca de Marjayoun, en el sur del país, donde también resultaron heridos leves otros dos compañeros españoles.

El fallecido había resultado herido de gravedad durante un incidente ocurrido anoche en su zona de despliegue y poco después fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde acabó perdiendo la vida, según un comunicado de la FINUL.

Los otros dos cascos azules heridos por los morteros están siendo atendidos en una base de la misión internacional, que ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de lo ocurrido.

Fuentes de Defensa de España confirmaron a EFE que los dos heridos leves son españoles y que sufrieron contusiones a causa de la caída de proyectiles, mientras que la víctima mortal es serbia.

Todos los cascos azules desplegados en Marjayoun, donde se ubica también la base Miguel de Cervantes, están bajo mando español, si bien el sector también incluye batallones indios, nepalíes, serbios y de otras nacionalidades.

Por la mañana del mismo día se había producido una explosión cerca de la base donde están desplegados los militares de España, que cuenta con unos 650 soldados en el Líbano, y la onda expansiva afectó a unos tejados, sin que se produjeran daños personales.

La FINUL no atribuyó los lanzamientos de mortero a ningún actor específico, aunque estos tuvieron lugar en una región donde tienen lugar fuertes enfrentamientos entre las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano y el grupo chií libanés Hizbulá.

Sin embargo, el Ejército israelí se desvinculó de la acción y acusó a sus rivales en el campo de batalla.

«Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron varios lanzamientos en la zona de Al Qatrani perpetrados por la organización terrorista Hizbulá que impactaron dentro de una posición de la FINUL en la zona de Dibine, en el sur del Líbano», afirmó la institución castrense en un comunicado.

«El análisis de la trayectoria de los proyectiles indica claramente que el ataque fue perpetrado por la organización terrorista Hizbulá», agregó.

La zona de operaciones de la misión internacional se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se ha venido concentrando la violencia, a apenas medio año de que concluya el mandato de la FINUL y mientras se barajan despliegues alternativos para su sustitución.

Desde el comienzo de las hostilidades en el Líbano el pasado 2 de marzo, la FINUL ya había denunciado varios incidentes contra sus tropas.

«Los ataques deliberados contra pacificadores son violaciones graves de la ley humanitaria internacional y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y podrían equivaler a crímenes de guerra», zanjó este jueves la misión. EFE

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