The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Muere un casco azul y dos resultan heridos por caída de morteros en su posición en Líbano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Beirut, 4 jun (EFE).- Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del país, donde también resultaron heridos otros dos compañeros.

El fallecido, cuya nacionalidad se desconoce todavía, había resultado herido de gravedad durante el incidente de anoche en su zona de despliegue y poco después fue traslado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde murió, según un comunicado de la FINUL.

Los otros dos cascos azules heridos por los morteros están siendo atendidos en una base de la misión internacional. EFE

njd/fa/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR