Muere un civil en la región fronteriza rusa de Bélgorod tras ataque de dron ucraniano

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Moscú, 1 jul (EFE).- Al menos un civil ruso murió hoy y otros tres resultaron heridos tras el ataque de un dron ucraniano contra un automóvil en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.

«El hombre murió en el lugar de los hechos debido a las heridas recibidas (…) Tres heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Central Regional de Valúisk», indicaron en MAX, la red de mensajería rusa.

Uno de los civiles heridos «se encuentra en estado extremadamente grave», mientras que los otros dos recibieron contusiones y heridas de esquirlas, señalaron las autoridades.

El automóvil atacado se incendió, pero las llamas fueron sofocadas por los bomberos.

Otros cuatro automóviles y la fachada de una tienda sufrieron diversos daños.

Esta región fronteriza, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 ronda las 80 personas. EFE

mos/ah