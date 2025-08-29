The Swiss voice in the world since 1935

Muere un civil en la región fronteriza rusa de Briansk tras ataque de un dron ucraniano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 29 ago (EFE).- Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras el impacto de un dron ucraniano contra el automóvil en el que viajaba, según informó hoy el gobernador local, Alexandr Bogomaz.

«El régimen de Kiev continúa cometiendo viles e inhumanos crímenes contra civiles. El Ejército de Ucrania atacó la localidad Kamenski Jútor del distrito Klímovski. Lamentablemente, a consecuencia de un ataque deliberado de drones FPV ucranianos contra un automóvil murió un civil», escribió en Telegram.

Según Bogomaz, «el conductor murió al instante, el auto chocó contra una casa de dos pisos tras perder el control».

«A consecuencia del incidente se desató un incendio en la casa, sus habitantes fueron evacuados rápidamente», dijo, al expresar sus condolencias a los familiares de la víctima.

El gobernador de Briansk añadió que los servicios de Emergencias ya trabajan en el lugar de los hechos.

Prácticamente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el Ejército ucraniano ataca periódicamente las regiones fronterizas de Briansk, Bélgorod y Kursk.EFE

mos/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR