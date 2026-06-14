The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Muere un civil en la región fronteriza rusa de Briansk tras un ataque de drones ucranianos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 14 jun (EFE).- Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras un ataque de drones ucranianos, la tercera víctima mortal rusa de la jornada, según informó el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

«Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con un dron de ala fija la localidad de Sagútyevo del distrito Tubchevski. A consecuencia del ataque murió una civil», escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Añadió que otros dos hombres resultaron heridos y reciben la atención médica necesaria.

Se trata de la tercera víctima civil de la jornada, tras una fallecida en la anexionada región ucraniana de Crimea y un muerto en la región rusa de Oriol.

El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo durante la noche de 259 drones sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además del mar de Azov, y otros 110 entre las 07:00 y las 14:00 hora de Moscú (04:00-11.00 GMT). EFE

mos/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR