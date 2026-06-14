Muere un civil en la región fronteriza rusa de Briansk tras un ataque de drones ucranianos

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Moscú, 14 jun (EFE).- Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras un ataque de drones ucranianos, la tercera víctima mortal rusa de la jornada, según informó el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

«Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con un dron de ala fija la localidad de Sagútyevo del distrito Tubchevski. A consecuencia del ataque murió una civil», escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Añadió que otros dos hombres resultaron heridos y reciben la atención médica necesaria.

Se trata de la tercera víctima civil de la jornada, tras una fallecida en la anexionada región ucraniana de Crimea y un muerto en la región rusa de Oriol.

El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo durante la noche de 259 drones sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además del mar de Azov, y otros 110 entre las 07:00 y las 14:00 hora de Moscú (04:00-11.00 GMT). EFE

mos/ad